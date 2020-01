Tardelli avvisa: "Lazio peggior avversaria da affrontare per il Napoli"

La Lazio sfida il Napoli per un posto nella semifinale di Coppa Italia. Una sfida impegnativa con i partenopei che vogliono uscire dalla crisi. L'edizione odierna de Il Mattino ha intervistato Marco Tardelli chiedendogli come la squadra di Gattuso può uscire dalla crisi. Il campione del mondo del 1982 ha detto che i campani hanno le qualità per rialzarsi, ma incorona Lulic e compagni: "La Lazio è la peggiore avversaria possibile da affrontare per il Napoli. Sta vivendo un periodo d'oro e non è facile da battere. Poi davanti ha una bestia come Immobile che segna in ogni partita"