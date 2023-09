Tardelli crede in Spalletti: “Diamogli tempo, ci porterà agli Europei e ai Mondiali"

"Mi sembra che dalle Under arrivino segnali incoraggianti: ecco, forse dovremmo avere il coraggio di lanciarne di più".

Marco Tardelli, figura storica della Nazionale sia da giocatore (vincendo il Mondiale del 1982) che da allenatore (trionfando agli Europei Under 21 del 2000), ha detto la sua sul livello attuale degli azzurri in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Io non sono così pessimista: l’Italia

non è assolutamente quella vista in Macedonia. Altrimenti sarebbe un dramma. Abbiamo un’altra storia. Quando avrà tutti gli azzurri a disposizione, Spalletti potrà lavorare con le sue idee, troverà il gioco e i risultati, e andrà all’Europeo e anche al Mondiale. Servirà qualche partita assieme, un po’ di tempo. I giocatori ci sono, Barella è il nostro simbolo, quello più internazionale. Neanche i giovani mancano. Mi sembra che dalle Under arrivino segnali incoraggianti: ecco, forse dovremmo avere il coraggio di lanciarne di più".

Prosegue Tardelli: "La cosa fondamentale è che tutti abbiano la voglia di crescere anche in Nazionale, non soltanto nei club. L’Italia va amata. Chi non la sente neanche si scomodi a venire. Non ho sospetti su nessuno, semplicemente non voglio pensare che qualcuno nel gruppo non senta questo attaccamento. Poi non avremo problemi, per me restiamo nell’élite e in una fase finale possiamo giocarcela con tutti. Anche con Francia, Spagna e Inghilterra. Non sono così distanti da noi".