Tardelli lancia Conte: "Non è presto, si gioca lo Scudetto nelle prossime due gare!"

"Conte non fa vedere quel gioco brillante che poteva essere di Sarri o di Sacchi. Ma è un gioco fatto di attenzione, di forza, sa strutturare bene una squadra". Parla così Marco Tardelli in un'intervista a Il Mattino del tecnico del Napoli, che ha tanti segreti e conosce benissimo il campionato italiano: "Credo che si faccia sentire: ha delle regole. E non mi sembra che qualcuno dica qualcosa di troppo o di diverso dal diktat del tecnico. È un allenatore che dà fiducia agli stessi giocatori perché è il primo a dare l'esempio".

Domani l'Atalanta al Maradona e poi il big match contro l'Inter al Meazza.

"In questo mini tour ci si gioca il campionato".

Addirittura lo scudetto: ma non è presto?

"Io invece credo proprio che sia decisivo. Si diceva la stessa cosa di Spalletti e sappiamo com’è andata... Io vedo i volti dei giocatori del Napoli e sono facce convinte e non sono neppure affaticati. E sono sorridenti. E questa è una cosa molto positiva".