Tardelli sponsorizza Giuntoli: "Può essere l'uomo giusto per la Juventus"

Nel momento più duro della Juventus in tempi recenti, l'ex centrocampista bianconero Marco Tardelli ha provato ad analizzare la stagione della squadra in un'intervista a Tuttosport: "Credo che la Juventus abbia commesso degli errori e credo che si debba essere logici e non arroganti", così il consiglio più spassionato per ripartire è garantire una spalla al tecnico: "Credo che Allegri avrebbe dovuto avere un “compagno” vicino, nel senso di un tipo alla Marotta, un dirigente che lo accompagnasse. Invece si è ritrovato da solo a gestire una situazione abbastanza difficile".

E guarda caso, con il calciomercato infuocato, il ds del Napoli Giuntoli sarebbe l'idea migliore da attuare: "Potrebbe essere l’uomo giusto. Perché a volte per l’allenatore c’è bisogno di avere un colloquio sano con qualcuno che ti stia vicino".