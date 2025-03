Tardelli sullo scudetto: "Napoli favorito, lo dico da sempre e vi dico perché"

Napoli, Atalanta o Inter? Marco Tardelli, intervistato da Il Mattino, ha detto la sua sulla corsa Scudetto dopo il pareggio per 1-1 al Maradona tra gli azzurri e i nerazzurri che ha lasciato invariati i giochi in vetta alla classifica. Secondo il campione del mondo dell'82 Conte è il favorito: "Io dico sempre Napoli perché non ha altre partite. Non ha nulla che può distoglierlo. L'Atalanta ha gettato via una grossa occasione. L'Inter sta pagando le coppe".

Secondo Tardelli il Napoli ha una rosa più esigua ma può contare su Conte "un allenatore preparato che è molto strutturato e sa cosa fare". Elogi anche per gli altri contendenti Gasperini e Inzaghi: "Esprimono un ottimo gioco".