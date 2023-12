Tare svela: "Avevo preso Cavani alla Lazio prima del Napoli. Ho un rimpianto anche su Kim"

TuttoNapoli.net

Igli Tare, ex direttore sportivo della Lazio, si è raccontato a Cronache di Spogliatoio, partendo dall'attualità, ovvero dal progetto Superlega: "Penso che avrà un seguito. Ma è da vedere se può danneggiare veramente il calcio. È difficile essere favorevoli o meno. I fondatori di questo progetto sono società blasonate indebitate. Bisogna capire quale sarà il percorso. Il calcio di oggi è un'altra cosa. Sarà difficile vedere campionati su campionati. È troppo presto ora per avere un'idea chiara. In questo momento l'UEFA è molto decisa e rigida".

Qualche colpo sfumato?

"Avevo preso Cavani alla Lazio. All'ultimo Zamparini non me l'ha voluto dare. Era un prestito con obbligo di riscatto. E prima che andasse a Palermo avevo preso anche Pastore. Era ancora all'Huracan, abbiamo sbagliato intermediario. Avevamo informazioni sbagliate, feci anche un'offerta. Kim è un altro rimpianto. Quando era a Shanghai, avevamo fatto un'offerta, prima che andasse al Fenerbahce".