Tassotti: "Ora che tutti conoscono Kvara, lui è bravo a variare il suo gioco"

Mauro Tassotti è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mauro Tassotti è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Noi italiani tendiamo ad esagerare quando analizzaimo i giocatori delle altre squadre e troppo spesso sottovalutiamo i nostri. Il Real ha un dna europeo esagerato e questo conta quando si giocano queste competizioni. Il Napoli però l’anno scorso ha vinto lo scudetto ed il Real no, anche questo conta in sede di giudizio. Il nostro calcio non è messo male, bisogna ricordarselo sempre. L’anno scorso abbiamo portato tre squadre ai quarti di finale, due in semifinale di Champions.

Ancelotti? Lo conosco benissimo e non mi sorprende il suo percorso al Real. Infatti ha avuto una delle sue esperienze più importanti al Milan altra società che aveva il dna Champions. In questi grandi club è più importante vincere la Champions del campionato e per questo se si devono fare delle rotazioni sicuramente non si fanno nella massima competizione europea.

Garcia? Non conosco nello specifico le situazioni, ma in generale dico che per un allenatore nuovo che entra in un gruppo vincente può esserci nella fase iniziale un po’ di appagamento, però stando lontani è difficile giudicare. Il Napoli però adesso si è rimesso in carreggiata e mi sembra pronto per il affrontare al massimo questa nuova stagione.

Kvara ed Osimhen hanno stupito, il georgiano ha sorpreso perché era partito da sconosciuto ed è stato incredibile nella passata stagione. Adesso cominciano a conoscerlo e lui deve essere bravo a sfruttare le sue qualità e variare il suo tipo di gioco. Osimhen è pazzesco, con gli spazi enormi è incredibile e lo sperimentanno quando allenavo l’Ucraina dove ci fece davvero male con la sua Nigeria”.