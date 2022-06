Tavecchio torna su Italia-Svezia: "Chiesi di far giocare Insigne, ma Ventura non ascoltò"

"Se Ventura avesse scelto Insigne, avrebbe trovato maggiori fortune in Nazionale, invece ha voluto continuare in quel modo".

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Se Ventura avesse scelto Insigne, avrebbe trovato maggiori fortune in Nazionale, invece ha voluto continuare in quel modo. Feci una specifica richiesta, perché non mettere Insigne nel secondo tempo di San Siro con la Svezia? I momenti con la Nazionale furono delicati, in Svezia andò male anche per una sfortunata autorete e per un palo preso da Darmian. C’è anche da dire che la Svezia non è una nazionale di poco conto”.