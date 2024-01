Telese racconta il funerale di Riva: "Buffon e Cannavaro in lacrime. Stupende le parole del figlio"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Luca Telese, giornalista

TuttoNapoli.net

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Luca Telese, giornalista: "Il funerale di Gigi Riva era dentro e fuori. Le parole del figlio bellissime e semplici. Un’immagine magica. A reggere la bara c’erano 3 generazioni di calciatori, Cannavaro piangeva, Buffon anche, c’era Reginato che tremava, Tommasini non aveva voce. C’erano le nipoti, tutte bambine, le famose 5 nipoti. Una cosa curiosa che non ho mai visto: questo funerale era sereno.

Maglietta del Cagliari? Iniziarono il campionato a settembre, con quella maglietta a mezze maniche, bianca, quella con cui giocherà il Cagliari questo weekend. Decisero di non cambiarla fin quando non avrebbero perso, persero solo 2 volte e giocarono con quella maglietta fino alla fine del campionato. 4 anni fa la riprodussero e andò sold out, oggi la riproducono ancora. La Federazione, però, gli ha impedito di utilizzare i laccetti. Il gol più bello di Gigi Riva? Ne ha molto discusso il comitato che avrebbe dovuto fare la statua di Gigi Riva: la famosa rovesciata di Vicenza, oppure il gol in tuffo con la Nazionale a Napoli contro la Germania Est".