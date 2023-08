Tempestilli avvisa: “Scudetto? Napoli non è l'unica favorita, Roma da non sottovalutare"

Antonio Tempestilli, ex dirigente della Roma, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Antonio Tempestilli, ex dirigente della Roma, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Garcia è un allenatore completo, uno che sta attento ad ogni particolare. Mi auguro che possa fare bene al Napoli. Credo che se i calciatori riusciranno a rimettere in campo quello che hanno mostrato l'anno scorso, quella voglia, quella determinazione, il Napoli riuscirà a dire la sua. Il Napoli comunque non è la favorita. E' una delle favorite, ma non la favorita perché ci sono sempre le altre. Roma? Per lo Scudetto non è una squadra da sottovalutare".