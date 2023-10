Tempestilli difende Garcia: “I giocatori devono accettare le sue scelte e non protestare ai cambi”

Antonio Tempestilli, ex calciatore ed ex dirigente della Roma, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, su Kiss Kiss Napoli

Antonio Tempestilli, ex calciatore ed ex dirigente della Roma, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, su Kiss Kiss Napoli: “Anche a Roma c’era il consiglio dei saggi, Garcia s’è sempre avvalso di un gruppo di calciatori più esperti che aveva un peso specifico nello spogliatoio. In questo momento a Napoli le cose non vanno bene, ma va anche detto che i calciatori devono fare i calciatori, devono accettare le scelte dell’allenatore e non manifestare il loro rammarico ad una sostituzione. Poi magari se ne parla a telecamere spente.

Garcia avrà anche commesso degli errori, ma sempre a fin di bene, non credo sia masochista. A Roma c’era un buon feeling tra i calciatori e Garcia anche perchè le cose andavano molto bene”.