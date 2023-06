Tempestilli: "Il vuoto lasciato da Spalletti ha creato un po' di imbarazzo al Napoli"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Antonio Tempestilli, ex dirigente della Roma

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Antonio Tempestilli, ex dirigente della Roma: "Il vuoto lasciato da Luciano al Napoli ha sorpreso tutti e ha creato un po' di imbarazzo anche alla società, che ora deve trovare un allenatore giusto per la propria squadra. Ci sono tanti nomi importanti che orbitano attorno agli azzurri, ma starà a De Laurentiis poi scegliere rapidamente la figura giusta. Rudi Garcia? Un ottimo tecnico, ha sempre fatto benissimo ovunque è andato. Rispetto a Galtier e agli altri candidati dall'estero, ha qualche vantaggio in più conoscendo il calcio italiano. Bisogna capire come riuscirà a rientrare nell'ambiente, ove mai il Napoli decidesse di richiamarlo in Italia.

Paulo Sousa? Non mi dispiace, anzi. Già a Firenze fece vedere cose ottime, fu accostato anche alla Roma in passato. A Salerno ha dimostrato di essere ancora in grande spolvero e può dire la sua in un grande club. Le parole di De Sanctis? Un'eventuale uscita non è mai stata coperta al 100%, quindi la società un po' si aspettava che Sousa potesse mirare a qualcosa di più importante della Salernitana, con tutto il rispetto per i granata".