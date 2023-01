Tempestilli: "Spalletti coltiva la voglia di prendersi una rivincita contro l'Inter"

"Credo che è sereno, non è un allenatore che mette eccessive pressioni ai giocatori alla vigilia, è molto esigente in campo perché è meticoloso".

© foto di Federico De Luca

Antonio Tempestilli, ex calciatore e dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Marte in 'Marte Sport Live': "Come starà preparando la gara con l’Inter il mio amico Spalletti? Con la solità intensità e cura maniacale di ogni dettaglio. E’ chiaro che dentro di sé coltiva la voglia di prendersi una rivincita contro un club con il quale non si è lasciato in modo idilliaco. Credo che è sereno, non è un allenatore che mette eccessive pressioni ai giocatori alla vigilia, è molto esigente in campo perché è meticoloso. Col Napoli vorrà riproporre quanto di buono mostrato sino alla pausa, il suo intento sarà proprio questo, quello di rifare quanto di eccezionale fatto sinora.