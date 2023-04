Tensione Landucci-Spalletti? Allegri: “Lamentele non portano punti. Gol è responsabilità nostra"

"Dobbiamo essere arrabbiati perché abbiamo lasciato un punto sul campo, il gol è responsabilità nostra".

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Inter, ha parlato anche del momento di tensione tra il suo vice Landucci e Luciano Spalletti nel post gara della sfida di domenica contro il Napoli: "Noi dobbiamo pensare a lavorare sul campo, continuare a comportarci come abbiamo fatto per quello che succede fuori dal campo. Le lamentele non portano da nessuna parte. Noi difficilmente ci siamo mai lamentati, fa parte del mio modo di pensare. Dobbiamo proseguire così perché non dobbiamo avere dispendio di energie, le lamentele non portano punti e bisogna accettare nel bene o nel male quello che succede. Dobbiamo essere arrabbiati perché abbiamo lasciato un punto sul campo, il gol è responsabilità nostra".

Siete poco concentrati nel finale ultimamente?

"Tutti gli anni lavoriamo per i trofei. Stiamo facendo un buon lavoro, sono stati inseriti tanti giovani. Vedendo quello che hanno deciso d'ora in avanti uno di 22 anni può essere chiamato giovane, ma questo fa parte del movimento italiano. Credo ci siano tante cose da sistemare, ma per sistemare bisogna decidere e quindi non decide mai nessuno. L'ho detto prima, l'altra sera dovevamo essere più concentrati sul finale".