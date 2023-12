Thiago Motta al Napoli? Canovi: “Altamente improbabile, gli interessi non collimano”

L’agente Fifa Dario Canovi è intervenuto a Febbre a 90, in onda su VikonosWeb Radio/Tv

© foto di Federico De Luca

“Gli addii di Giuntoli e Spalletti pesano”. L’agente Fifa Dario Canovi è intervenuto a Febbre a 90, in onda su VikonosWeb Radio/Tv: “La partenza di Spalletti e Giuntoli è stata decisiva, sono addii che hanno lasciato il segno, entrambi nei ruoli sono top e hanno lasciato conseguenze che vediamo nei risultati sportivi del Napoli.

Il lavoro del ds non è solo trovare giocatori e venderli, ma organizzare la società, fare da collegamento in modo che i rapporti tra i reparti siano sempre efficaci. Giuntoli in questo è stato un maestro, oltre naturalmente al lavoro sul campo di Luciano Spalletti che è sotto gli occhi di tutti.

Thiago Motta ha detto “no” al Napoli perchè non c’era il ds? Non mi risulta, se poi successivamente non ha polemizzato con De Laurentiis la ragione è semplice: è un uomo troppo intelligente per farlo. Un eventuale approdo futuro in azzurro? Mi sembra altamente improbabile, gli interessi non collimano”.