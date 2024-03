Thuram: "Acerbi? Giusto lasciare la nazionale e tornare nel club per difendersi. Ha ragione Maignan..."

Dal ritiro della nazionale francese, Marcus Thuram ha parlato di diversi temi in conferenza stampa, affrontando anche il caso Acerbi

© foto di www.imagephotoagency.it

"Razzismo in campo? Io sono d'accordo con Maignan, dobbiamo lasciare il campo in questi casi. Dobbiamo battere i pugni sul tavolo per far capire che questo è inaccettabile.

La situazione di Acerbi? Quando c'è una procedura così grave in corso, il giocatore deve rimanere al club per difendersi o per dire ciò che è successo. Non è il momento di andare in nazionale in tali momenti".