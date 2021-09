Thuram: "Koulibaly bravo, ma niente paragoni. Osimhen? Lo vedevo al Lille, non mi meraviglia"

Lilian Thuram, ex difensore di Juventus e Parma, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino nel corso della quale si è soffermato, tra le altre cose, su Kalidou Koulibaly: "L'ho conosciuto quando venne a Parigi con il Napoli, allenato da Ancelotti, per la Champions. Ragazzo straordinario, con grandi valori umani, dotato di enorme equilibrio. E molto bravo tecnicamente. Meglio di me? I giocatori sono più sviluppati rispetto ai miei tempi e poi non mi piacciono i paragoni", le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com.

Elogi anche per un altro africano del Napoli, Victor Osimhen: "Bravissimo. Veloce, inquadra molto bene la porta, ha il senso del gol. Lo avevo visto già nel Lille e non mi meraviglia che faccia tante reti nel Napoli. Osimhen può essere d'esempio con la sua storia per tutti quelli che vogliono realizzare un sogno: lui ce l'ha fatta".