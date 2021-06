Tifosi allo stadio? Il sottosegretario Costa: "C'è fiducia e speranza, siamo sulla strada giusta"

Raggiunto da Radio Kiss Kiss Napoli, Andrea Costa, sottosegretario del Ministero della Salute, ha parlato del ritorno del pubblico negli stadi nella prossima stagione: “C’è fiducia e speranza. Siamo all’interno di un percorso che ci porta alla normalità. Lo sport fa da apripista, come quando acconsentimmo agli Europei nel nostro paese. Ero presente alla finale di Coppa Italia e tutto ha funzionato bene in vista degli Europei quando avremo circa 19mila spettatori all’Olimpico di Roma. La strada ci fa guardare all’inizio del campionato col pubblico in presenza".