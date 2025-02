Tirato in ballo da Conte? Inzaghi replica: "Mi arrabbio perchè Inter trattata diversamente!"

Dopo le lamentele di Simone Inzaghi, ieri sono arrivate le dichiarazioni di Antonio Conte, ricordando l'andata tra Inter e Napoli. Quest'oggi, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida dell'Inter contro la Juventus, il tecnico dei nerazzurri è stato chiamato sul tema 'politico' dal giornalista di Sportitalia, Tancredi Palmeri, e poi successivamente è stato fatto esplicitamente il nome di Conte.

Una domanda politica. Si sta incattivendo mediaticamente la lotta Scudetto? S'è iniziato con i retropensieri di Conte ed ora prime pagine su un angolo prima di un gol. "Io ho solo detto che mi sono arrabbiato dopo la gara col Milan perché dopo 4-5 episodi siamo umani, mi sono solo arrabbiato perché pensavo alla mia Inter e quando succede qualcosa per l'Inter non se ne parlava quasi. Avevo lanciato solo quest'allarme e la testimonianza l'abbiamo avuta lunedì con la Fiorentina ed ancora oggi si parla dell'angolo non assegnato sulla palla uscita. Mi viene in mente un episodio di Leverkusen dove ci fu angolo contro al 90' ed era un metro in fuorigioco e perdiamo la partita lì. Non si disse niente ma quell'angolo ci ha costretto a giocare l'ultima gara per entrare nelle prime 8, un danno di tabellone ed economico per la mia società. Era un allarme generale, quando succede qualcosa a favore dell'Inter se ne parla per giorni, quando c'è qualcosa contro come accaduto non se ne parla quasi. Solo quello, senza parlare di arbitri, allenatori ed altro, gli errori ci saranno sempre, era solo per difendere il lavoro"

Si è sentito tirato in ballo da Conte?

"Io ho risposto prima al suo collega, come detto gli errori ci saranno sempre da parte di tutti, arbitri, allenatori, giocatori. Mi sono arrabbiato per il diverso trattamento che vedo tra Inter e altre squadre: quando vedo qualcosa sento l'Inter trattata diversamente, ed è lì che siamo umani e mi sono arrabbiato per difendere il nostro lavoro. Tutto qua. Io sono molto tranquillo, a volte anche io sbaglio per adrenalina: ad esempio lunedì sono stato ammonito giustamente ma sentivo molto la partita perché venivamo da una partita persa male".