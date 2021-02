Tiribocchi: "Ai giocatori del Napoli mancano i tifosi del Maradona"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Simone Tiribocchi, ex attaccante e attuale opinionista Dazn: “In Italia non si è mai contenti di niente, quando una squadra vince si vuole il bel gioco, quando non arrivano i risultati si viene criticati. La rosa del Napoli può lottare anche per lo scudetto, dovesse vincere con la Juve nel recupero sarebbe ancora in corsa. La squadra di Gattuso ha sbagliato delle partite dove poteva crescere e in questo momento poteva avere dei punti in più.

Doppia sfida con l’Atalanta in Coppa Italia? Sono partite importanti, è un trofeo sicuramente dove si vorrà fare bene.

Troppe critiche? Per la gente la squadra sta facendo male, Gattuso è in bilico e bisognerebbe dare una risposta sul campo per far vedere che il gruppo è unito e la squadra è col mister. Ricordiamo il pranzo voluto da Gattuso per compattare il gruppo prima della gara con la Fiorentina. Certo non può farlo ogni settimana, solo con i risultati si possono stoppare le critiche.

Troppa pressione? La pressione in questo periodo storico pesa meno non essendoci i tifosi allo stadio. Non Credo che in questo momento i giocatori azzurri sentano questa pressione, è più un discorso giornalistico. Succede anche a Milano, le fortune del Milan è che certi giocatori sono rinati senza il pubblico mentre ai giocatori del Napoli mancano gli incitamenti dei tifosi al Maradona".