Tiribocchi non ha dubbi: "Un solo azzurro sarebbe titolare nel Real Madrid"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Simone Tiribocchi, ex attaccante e oggi commentatore tecnico Mediaset

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Simone Tiribocchi, ex attaccante e oggi commentatore tecnico Mediaset: "Il Napoli ha ricevuto tante polemiche e ha vissuto un momento di magra, ma ora il peggio sembra essere stato messo alle spalle. L'inizio non è stato entusiasmante, ma non è certo da buttare. Ora le cose si stanno rimettendo a posto. Contro il Braga ero in telecronaca, ma non fece una grande partita. Oggi c'è bisogno di ben altro Napoli contro il Real Madrid...

Osimhen? Bisogna scindere le cose, dentro e fuori dal campo. E' stato bravo nel restare lucido e nel farsi trovare pronto. Lui è un grande campione e deve fare la sua partita. Il Real è un palcoscenico che si merita, lui è un trascinatore e non è facile gestire certi problemi quando poi va in campo. Poi parliamo di Osimhen che oggi è l'unico giocatore del Napoli che sarebbe titolare anche nel Real Madrid. Vinicius? Se si accende, fa la differenza. Se sono in serata, sono davvero difficili da arginare. Devi essere anche un po' fortunato negli episodi e che a lui non giri tutto bene".