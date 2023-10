Tonali, parla il legale: "Ha chiarito la sua posizione, c'è piena collaborazione"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Sandro Tonali ha "fornito piena collaborazione alle autorità inquirenti". Lo fanno sapere i legali del calciatore del Newcastle, gli avvocati Maurizio M. Scaccabarozzi e Marco Feno, dopo l'interrogatorio del giocatore indagato nell'inchiesta sulle scommesse. "Ieri Tonali si è recato al palazzo di Giustizia di Torino per essere esaminato dal Pubblico Ministero Manuela Pedrotta, così come precedentemente avvenuto con il Procuratore Federale Giuseppe Chiné, nell'ambito dell'indagine sportiva - scrivono i legali -.

Ha chiarito in modo esauriente la sua posizione, fornendo altresì piena collaborazione alle autorità inquirenti". "Essendovi indagini in corso, tuttavia, - sottolineano i due legali del giocatore - non è possibile allo stato rendere dichiarazioni pubbliche relative al merito della vicenda oggetto di investigazione, nella speranza e convinzione che Sandro Tonali possa veder definita al più presto la propria posizione, per dare seguito positivo al precorso già intrapreso". (ANSA).