Toni: "Campionato molto aperto, non sottovaluterei l'effetto Spalletti. E sulla Juventus..."

Intervistato dall'edizione odierna de Il Mattino, Luca Toni si è soffermato sul campionato italiano. Queste alcune le parole dell'ex attaccante della Nazionale, riportate da Tmw: "E' un campionato molto aperto. Veniamo da un mese nel quale sembrava che quelle avanti non volessero vincerlo. Credo che si deciderà tutto nell'ultimo mese e a quel punto vincerà la squadra mentalmente più pronta. E possono pesare anche le coppe. La Juve? Hanno la possibilità di passare e l'idea di non avere nemmeno un'italiana ai quarti sarebbe bruttissima. In Spagna hanno fatto un bel risultato e ora dovrà essere aiutata anche dal pubblico.

Il Napoli come si piazza in questa volata? Non sottovaluterei l'effetto Spalletti".