Toni: "Per lo scudetto servono i campioni, Zapata e Milik non spostano gli equilibri"

Luca Toni ha parlato a margine del Football Leader. "Una punta italiana per il futuro? Ci sono tanti giovani buoni, ora però manca un nove e si sente la mancanza in Nazionale. E' un peccato, ci sono stati sempre grandi attaccanti. Bisogna far sì che le grandi abbiano punte italiane. Nelle squadre più importanti i centravanti non sono italiani ma ci sono giovani bravi".

Sull'Italia: "Mancini ha un'eredità importante. L'Italia deve tornare al top, è un percorso lungo ma ci sono giovani bravi. Serve qualcosa anche da chi gioca in azzurro per fare qualche torneo da protagonista".

Su Conte all'Inter e Sarri alla Juventus: "Con Spalletti c'era qualcosa che non andava, era nell'aria. La Juve ha salutato un tecnico importante come Allegri, ne serviva un altro importante. Penso possa prendere Sarri perché al Chelsea sembra in dirittura: il suo è un buon calco ma ora deve vincere questa benedetta Champions League".

Sulle punte del Napoli: "Se De Laurentiis vuole vincere lo Scudetto, deve puntare i campioni dalle altre squadre. Zapata e Milik sono forti ma non spostano gli equilibri".

Sulla Fiorentina: "Conosco bene i Della Valle, è una famiglia importante. E' necessario un cambio: si era rotto molto a livello di ambiente. La Fiorentina non può vincere lo Scudetto ma non può giocarsi la salvezza all'ultima giornata".

Sul caos Roma: "Daniele (De Rossi, ndr) sta soffrendo molto, se ti dicono che non puoi più entrare a Trigoria immagino tu possa soffrire. L'ho sentito ed era rammaricato: è un peccato che queste società non vengano trattate come tali, oramai i club sono aziende. Io uno come De Rossi non lo avrei mai mandato via".