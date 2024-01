Torino, Cairo blinda Buongiorno: "Non lo vendo e lui vuole restare"

Dopo l'allarme lanciato nella giornata di ieri in merito alla crisi del calcio, il presidente del Torino, Urbano Cairo, torna a parlare

Dopo l'allarme lanciato nella giornata di ieri in merito alla crisi del calcio, il presidente del Torino, Urbano Cairo, torna a parlare oggi ospite di "Un giorno da pecora" su Rai Radio1. Il tema, stavolta, è il mercato: "Buongiorno? Non lo vendo, io lo voglio tenere e lui vuole restare, sta crescendo moltissimo", ha sottolineato il numero uno granata.

"C'è stato un periodo in cui i bilanci sono stati molto positivi, poi col Covid e anche dopo la situazione è peggiorata, ma a livello mondiale. Non è vero però che nel calcio non si può guadagnare: devi farlo bene, sviluppare i giovani, dargli un'opportunità e poi magari li vendi". Ma non è questo il caso di Buongiorno, che resta blindato.