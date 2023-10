Torino, Cairo contro ADL: "Lo stimo, ma sui diritti tv sbaglia e presto ci ringrazierà!"

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, nella sua conferenza stampa a Milano, al termine dell'Assemblea della Lega Serie A.

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, nella sua conferenza stampa a Milano, al termine dell'Assemblea della Lega Serie A nella quale sono stati assegnati i diritti tv a Sky e DAZN per i prossimi 5 anni, ha parlato anche della posizione del tecnico granata Ivan Juric, rispondendo a chi gli ha chiesto se il tecnico sia in bilico dopo il ko contro l'Inter e un avvio di campionato difficoltoso: "Sono cose farneticanti, ha la nostra totale fiducia. Contro l'Inter ho visto un bel Torino per 60 minuti. Credo molto in Juric e nella squadra, sono molto fiducioso".

A proposito dello show del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis (clicca qui per le parole e il video), Cairo ha risposto: "Lo stimo, ma non sono d'accordo con lui. L'offerta di DAZN e Sky non è quella che avremmo voluto, ma potrebbe migliorare con il numero di abbonamenti in aumento e se la pirateria verrà abbattuta. Io stimo De Laurentiis, va sempre ascoltato con interesse e quello che dice ha sempre qualcosa di visionario, ma in questo caso non condivido minimamente ciò che dice. Ora magari non se ne rende conto, ma presto ci dirà grazie; un po' come Ricci con la Meloni...".