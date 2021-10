Torino, il ds Vagnati annuncia: "Belotti torna col Napoli"

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha rilasciato una lunga intervista a La Stampa nella quale ha spiegato come Juric per lui sia perfetto per i granata: "Se lo scegli sai di prendere un uomo forte e diretto". Il dirigente granata svela i retroscena del mercato e del rapporto con il tecnico: "Il gruppo si riconosce nell'allenatore, così ai giocatori puoi chiedere di dare anche il 110%. Le parole del tecnico hanno dato una scossa, ma gli affari Brekalo, Praet e Zima nascono molto prima. Belotti torna a Napoli dopo la sosta: sul rinnovo non ho novità. Sullo staff medico valuteremo cosa fare".