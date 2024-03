Torino, il vice Paro a Sky: "Gara importante, metteremo in difficoltà il Napoli!"

Nel pre partita, ai microfoni di SKY, ha parlato Matteo Paro. Queste le parole del vice allenatore di Juric.

Il Torino, allo Stadio Maradona, sfida il Napoli nell'anticipo della 28^ giornata. La squadra granata nelle ultime tre giornate sembra aver rallentato, complici due sconfitte e un pareggio contro la Fiorentina ed è scivolata al decimo posto in classifica. Juric rispetto all'ultima sfida cambia solo due uomini. Confermata la difesa con Djidji, Buongiorno e Masina. A centrocampo scelte obbligate a causa dell'infortunio di Ilic e la squalifica di Ricci. In avanti, a sorpresa, va in panchina Sanabria, sarà Pellegri a far coppia con Zapata.

Nel pre partita, ai microfoni di SKY, ha parlato Matteo Paro. Queste le parole del vice allenatore di Juric.

"Credo sia una partita importante, ci sono ancora tanti punti a disposizione. Stasera giochiamo contro una grande squadra ma vogliamo metterli in difficoltà, magari uscendo da qui con dei punti".

Vi aspettate qualcosa in più dagli attaccanti?

"Pellegri si è allenato bene, ha l'energia giusta, speriamo che ci dia una mano e che riesca a sfruttare le giuste occasioni".

Cosa pensa di Gineitis?

"E' un ragazzo che ha molta predisposizione al lavoro. Ha migliorato il suo modo d stare in camp, sicuramente può ancora crescere perché è molto giovane, deve stare tranquillo.