Torino, Juric attende il Napoli: "Zero punti deboli, i più forti in tutto e hanno 2-3 fuoriclasse"

Settimana prossima giocherete contro il Napoli, come si affronta? Questa la domanda posta a Ivan Juric dopo la vittoria col Lecce.

Il Torino espugna Lecce e vola in piena zona Europa. Un successo, quello ottenuto con un secco 2-0 dagli uomini di Ivan Juric che soddisfa il tecnico granata: "Abbiamo fatto una partita attenta, siamo stati bravi a fare due gol subito e dopo a chiuderci bene. E' una vittoria importante anche se potevamo fare qualcosina in più, ma i ragazzi hanno preferito non rischiare nulla. Radonjic? Ci sono giocatori su cui lavori tecnicamente e altri sui quali devi lavorare sull'attenzione e sulla testa. E' un ragazzo di grande talento; per ora, nella sua vita, non si è espresso bene proprio per questo. Avrà i suoi alti e bassi ma oggi ha fatto due cose fantastiche lavorando bene durante tutta la partita", le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

Con Rodriguez da quinto è riuscito a sistemare il Torino? "Guadagniamo qualcosa, ma perdiamo in spinta. Rodriguez per me è un grandissimo giocatore, anche Buongiorno ci dà tanto in tante situazione pur perdendo qualcosina. Ora rubiamo meno palloni, ma gestiamo meglio le partite. Vogliamo crescere ancora".