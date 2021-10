Torino, Juric esalta Spalletti: "Il top assoluto, riesce a sfruttare tutte le potenzialità"

Ivan Juric parla alla vigilia della sfida al Napoli e analizza così la pericolosità della squadra avversaria in conferenza stampa: "Il Napoli ha affrontato squadre che li aspettavano bassi e hanno preso quattro gol, chi li ha affrontati a viso aperto anche ha subìto. Spalletti è il top assoluto, riesce a sfruttare al meglio tutte le potenzialità della sua squadra. Ci sono tante difficoltà diverse in questa gara, loro riescono sempre a trovare il modo per fare gol. Serve fare tutto bene".