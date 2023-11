Torino, Juric lancia la sfida al Napoli: "Obiettivo in Coppa? Fare meglio dei quarti di un anno fa"

Il Torino, dovesse qualificarsi agli ottavi, affronterà il Napoli.

Ivan Juric e gli obiettivi del suo Torino in questa Coppa Italia. Domani la squadra granata giocherà la sua seconda partita nell'edizione 2023/24 ospitando il Frosinone in una gara valida per i sedicesimi di finale: "Lo scorso anno la squadra ha fatto il massimo, siamo stati eliminati ai quarti per mano della Fiorentina. Quel giorno i viola erano troppo forti per noi, ma quest'anno vogliamo fare ancora meglio", ha detto Juric che poi sul Frosinone ha aggiunto: "E' allenato benissimo, gioca bene e ha giovani interessanti, con gamba e ritmo.

I tanti punti che hanno fatto in campionato non sono un caso". Il Torino, dovesse qualificarsi agli ottavi, affronterà il Napoli.