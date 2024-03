Torino, Juric torna sul Napoli: "Fatta partita seria, ma meno bene a livello tecnico"

Intervenuto in conferenza stampa prima dell'Udinese, l'allenatore del Torino, Ivan Juric, è tornato a parlare della sfida al Napoli

Intervenuto in conferenza stampa prima dell'Udinese, l'allenatore del Torino, Ivan Juric, è tornato a parlare della sfida al Napoli: "Vorrei dare continuità a Gineitis: quando hai un giovane che ha giocato poco, ho quasi un obbligo nel dare un'opportunità ai ragazzi. Servono anche come capitale e come crescita individuale. Anche a Napoli ha fatto una partita seria, anche se a livello tecnico abbiamo fatto meno bene rispetto alle precedenti".