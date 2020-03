Torino, Longo: "Napoli? Volevamo fare gara diversa, ho un rammarico..."

Ai microfoni di Radio Rai 1, il tecnico del Torino Moreno Longo ha commentato la sconfitta subita a Napoli: "Abbiamo lavorato male a livello tecnico, abbiamo perso tanti palloni e questo faceva sì che il Napoli non allentasse la pressione e infatti il loro secondo gol è nato così. Questo è il nostro rammarico, volevamo fare una gara diversa e negli ultimi 10 minuti, quando non avevamo niente da perdere, abbiamo iniziato a giocare e anche segnato e questo dimostrato che abbiamo troppa pressione psicologica. Dobbiamo dare autostima e fiducia ai giocatori per giocare in modo diverso e in primis è un lavoro che devo fare io. Siamo consapevoli delle prossime gare che affronteremo con Udinese, Parma e Cagliari: sarà una settimana particolare, dove ci giocheremo molto e saremo pronti a lavorare per questo".