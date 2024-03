Torino, Paro a Dazn: "Che reazione dopo il gol! Poi il Napoli ci ha costretti a stare bassi"

Matteo Paro, allenatore in seconda del Torino, oggi in panchina a Napoli per la squalifica di Juric, nel post-partita è intervenuto al microfono di DAZN

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Matteo Paro, allenatore in seconda del Torino, oggi in panchina a Napoli per la squalifica di Juric, nel post-partita è intervenuto al microfono di DAZN: "La squadra è stata brava a reagire dopo essere andata sotto contro una squadra forte, in salute e in casa loro. Non era facile riprenderla. Poi c'è stato lo spirito giusto per mantenere il risultato. Il primo tempo è stato piuttosto equilibrato. Il Napoli ci ha costretto poi a difendere più bassi perché ha giocatori di qualità a cui è difficile rubare palla. Abbiamo avuto comunque qualche occasione buona in ripartenza che non abbiamo sfruttato. Credo che la squadra abbia meritato il punto, ora guardiamo avanti".

Sanabria si è risbloccato. "Sono felice per lui, ha fatto un gran gol. Abbiamo bisogno di continuità. Sono contento e penso che questo possa essere un ottimo punto di ripartenza per lui. Noi dovevamo trovare velocemente Vlasic, se non lo fai con qualità rischi". Buongiorno alto in costruzione? "Ci lavoriamo. Non è sempre semplice perché non sono situazioni controllate e magari hai difficoltà a riconoscere, ma dobbiamo lavorare da questo punto di vista per muovere meglio la palla".

Su Gineitis. "Ha una predisposizione al lavoro eccezionale. E' cresciuto tanto fisicamente e nella posizione in campo. Ci abbiamo lavorato tanto. Deve secondo me migliorare a livello di gioco, di riconoscimento delle situazioni. Ma è un ragazzo che può crescere tanto perché è umile, vuole lavorare, ascolta. Deve continuare così".

Soddisfatti della prova di Milinkovic-Savic? "Io sono contentissimo per lui perché sta lavorando davvero tanto. Ha una mentalità da leader, anche nello spogliatoio. Sono contento che abbia fatto bene. Sta facendo un percorso ottimo, speriamo che continui così".