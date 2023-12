Torino verso il Napoli, Juric come Mazzarri: "Abbiamo dominato a Firenze, ma se non segni..."

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro la Fiorentina.

Ecco le sue dichiarazioni: "Se sono soddisfatto della prestazione? Penso che il primo tempo sia stato eccellente, però devi fare dei gol. Abbiamo avuto tante occasioni da ultimo passaggio in cui dovevamo andare in vantaggio. Nel secondo tempo è stata un po' di più una battaglia e la Fiorentina ci ha messo un po' più sotto senza però mai tirare in porta. Sul gol loro siamo mancati di cattiveria agonistica. Se avessimo voluto vincere la partita non avremmo preso questo gol.

Sono soddisfatto degli ultimi tre mesi. Abbiamo vinto grandi gare contro l’Atalanta e oggi si può dire poco. Nel primo tempo ci siamo presentati a Firenze a abbiamo dominato. Tutti noi vogliamo fare qualcosina in più e vincere questo tipo di gare e non ci stiamo riuscendo. In certe situazioni dobbiamo mettere più cattiveria, molte nostre sconfitte sono state determinate da nostre leggerezze".