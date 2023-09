Torino, Zapata si presenta: "Già mi volevano in passato, ma ADL si oppose"

Duvan Zapata aveva sfiorato il Torino ai tempi del Napoli. Lo ha rivelato l'attaccante colombiano appena presentato in conferenza

Duvan Zapata aveva sfiorato il Torino ai tempi del Napoli. Lo ha rivelato l'attaccante colombiano appena presentato in conferenza come nuovo bomber granata.

Già in passato è stato vicino al Toro?

"Sì...Quando sono tornato al Napoli dall'Udinese, il Toro aveva offerte per me ma il presidente non voleva cedermi. Poi sono andato alla Samp, ma l'interessamento dei granata c'era già".