Tosto: “Di Lorenzo non ha limiti, sarà il prossimo capitano della Nazionale”

Vittorio Tosto, ex azzurro e talent è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Di Lorenzo è un giocatore che è in continua ascesa, sembra che non abbia limite alla sua crescita. A livello psicologico ha raggiunto un livello di autostima e forza di massimi livelli internazionali. Quando giocava per me al Matera gli dicevo che era già pronto per giocare a Marassi o a Fuorigrotta, era destinato a fare grandi cose in Serie A. Siamo andati anche oltre, dobbiamo dare grandi meriti al giocatore.

Fascia da capitano anche in Nazionale? E’ una previsione scontata, sarà lui il prossimo capitano dell’Italia di Spalletti.

La partenza del Napoli? Paragono il nostro campionato ad una maratona, il Napoli ha chiuso questa corsa staccando tutti. Ora è ripartito rimettendosi in cima dopo un chilometro, ha voluto far capire subito a tutti di avere la stessa convinzione e fame”.