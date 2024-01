Tosto: "Samardzic? Alcuni amici di Udine mi hanno detto una cosa sul papà"

L'ex difensore del Napoli e oggi procuratore, Vittorio Tosto, ha parlato a Radio Marte

© foto di Federico De Luca

L'ex difensore del Napoli e oggi procuratore, Vittorio Tosto, ha parlato a Radio Marte: "Samardzic aveva già firmato all'Inter ma alcuni operatori di mercato e amici di Udine mi dicono che è più difficile gestire il papà che il ragazzo stesso. Barak è diverso, è un calciatore che ti completa un reparto e in questo momento è sicuramente più raggiungibile. Il Napoli per me oggi, prima di tutto, deve rimettere a posto la testa dei calciatori campioni d'Italia. Anche perché c'è tutta una stagione da affrontare e da vivere.

C'è un 4 posto da raggiungere e le qualificazioni in Champions. Se si parla solo di mercato, tanto da farne diventare una priorità, si manca di rispetto ai giocatori presenti e si perde, come sta succedendo, l'equilibrio all'interno dello spogliatoio. Il Napoli ha bisogno di giocatori pronti, importanti e che abbiano la prospettiva di andare un po' più in là. Uno era Dragusin e, per me, l'altro giocatore forte, prontissimo, è Buongiorno. Un altro difensore con ancora più prospettive di Buongiorno è Calafiori".