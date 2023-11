Tosto: "Sbagliato criticare Garcia, magari in primavera il Napoli sarà primo"

Il doppio ex di Salernitana e Napoli, Vittorio Tosto, è intervenuto a Radio Marte

Il doppio ex di Salernitana e Napoli, Vittorio Tosto, è intervenuto a Radio Marte: "Il Napoli è forte e gioca con lo scudetto sul petto, ma ha avuto un cambiamento radicale, con la nuova direzione tecnica e nell’immediato al Napoli può mancare qualcosina. I 18 punti infatti non rispecchiano il reale valore della rosa. Per me è sbagliato mettere in discussione Garcia dopo soli due mesi, ha bisogno di tempo.

Il Napoli ha disputato solo 10 km della sua maratona in campionato, in primavera è possibile che arrivi al massimo delle sue possibilità. A marzo-aprile, in questo senso, non mi sorprenderei se avesse 4-5 punti in più rispetto all’attuale capolista, l’Inter”.