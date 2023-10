Tosto: “Spalletti e Giuntoli superiori a Garcia e Meluso in termini comunicativi”

Vittorio Tosto, ex calciatore di Napoli ed Empoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

Vittorio Tosto, ex calciatore di Napoli ed Empoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Non ho mai visto un mio presidente entrare nel mio spogliatoio. Ho iniziato con Cecchi Gori, poi ho avuto Garilli, Naldi, Preziosi, ma pochissime volte sono entrati nello spogliatoio. Il presidente De Laurentiis è uno di quelli molto presenti, sia dal punto di vista tecnico che gestionale. L’anno scorso, tra Giuntoli e Spalletti, il livello delle competenze era enorme.

Possiamo dire che in termini di rapporti Giuntoli era superiore a Meluso e Spalletti è superiore a Garcia. Giuntoli e Spalletti, con una spallata per uno, gestivano meglio De Laurentiis che quest’anno ha più spazio. Il mestiere dell’allenatore non l’ho mai voluto fare perchè è tra i più difficili che ci possa essere nel calcio”.