Tosto sul calo del Napoli: "Ha fatto maratona e ora sta rifiatando"

Vittorio Tosto, ex azzurro e talent scout, è intervenuto a Radio Marte: "La partita con l'Inter in questo momento ha un valore riduttivo. Il Napoli, infatti, ha fatto una maratona che lo ha portato ad un risultato straordinario. E il giorno dopo una maratona non si corre mai forte. Se oggi il Napoli mollasse qualcosina sarebbe del tutto naturale. Dopo la partita con l'Udinese se i calciatori si concedono, come è successo, ai festeggiamenti, ad un allenamento meno intensivo e se ti godi quello che hai raggiunto, le prestazioni fisiche, il fisico del giocatore tende a mollare e per una/due settimane perde anche un po' di adrenalina. Per riguadagnare questo occorre qualche settimana.

Oggi al giocatore del Napoli non interessa riprendere quella cattiveria, quella grinta nella partita contro l'Inter. Andrà anche scarico a divertirsi. Mentre ci sta che l'Inter possa venire a Napoli, più pronta e cattiva, a giocarsi la partita. Questo Napoli è assolutamente migliorabile. E, dal momento che le aspettative sono alte, l'anno prossimo i tifosi daranno per scontato che si comincerà col vincere per le prime 5 giornate consecutive. Per tamponare quelle che sono le aspettative tu devi trovare un altro Kvara, perché c'è, devi trovare un altro Kim, e così via".