Tottenham, Son rifiuta l'Arabia: "I soldi non mi interessano. Ho tanto da fare in Premier"

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'attaccante del Tottenham Heung-Min Son ha deciso di rifiutare la destinazione Arabia Saudita. Dal ritiro della Corea del Sud ha confessato di volere rimanere in Premier League. "Ho molte cose da fare in Premier League. I soldi non mi importano. L'orgoglio di giocare a calcio nel mio campionato preferito è importante. Sarò preparato quando tornerò negli Spurs".