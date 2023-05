Totti: "A cena con Spalletti quando lascerà Napoli? Magari dopo l'estate..."

TuttoNapoli.net

>"Se Spalletti va via dal Napoli avrà più tempo per andare a cena con me? Dopo l'estate sì, perché8d'estate sono impegnato, sto in vacanza...". Cosi' Francesco Totti, leggenda della Roma, a margine della Padel Cup, organizzata dalla Lega Serie A a Roma nel centro sportivo 'Il Baiardo', in occasione della finale di Coppa Italia Frecciarossa in programma stasera. "I 10 punti tolti alla Juve? Non posso giudicare cio' che e' successo, se le hanno tolto 10 punti qualcosa di sbagliato e' stato fatto - continua Totti - La penalizzazione riapre il discorso Champions un po' per tutte le squadre in corsa, ora servira' essere bravi a giocare al meglio le ultime due partite".