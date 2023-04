Totti a Dazn: “Complimenti al Napoli, quest’anno ha ucciso tutti! Non me l’aspettavo…”

Francesco Totti, ex attaccante e storico capitano della Roma, è intervenuto a DAZN.



Francesco Totti, ex attaccante e storico capitano della Roma, è intervenuto a DAZN.

Un Napoli così dominante se lo immaginava?

"All'inizio non pensavo che il Napoli potesse arrivare fino alla fine, ma poi ha ucciso tutti e non c'è stata un'altra squadra come il Napoli. Un applauso alla squadra, all'allenatore e alla società per quest'annata incredibile".