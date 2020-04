Totti: "Messi e CR7? Macchè, il migliore è stato un altro"

Francesco Totti ha parlato sui social, nel corso di una diretta Instagram. Tra i temi toccati anche il giocatore più forte affrontato in carriera. “Ronaldo il fenomeno è stato il top del top sotto tutti i punti di vista, senza togliere a Messi e Ronaldo ma lui era di un’altra categoria. Nella Lazio? Nesta, per me è il simbolo della Lazio. Uno dei giocatori più forti del mondo in difesa. Se mi fai questa domanda ti rispondo Alessandro. La Lazio poi ha avuto fior fiori di campioni: Vieri al top, Simeone, Marchegiani…””.