Totti: "Non vedo ancora la Roma di Gasp, spero migliori ma contano i risultati"

L'ex capitano della Roma, Francesco Totti, ha parlato della squadra di Gasperini, come riporta l'edizione odierna del quotidiano romano Il Tempo: "Dybala non ha le caratteristiche e il fisico per fare il centravanti, Può giocare nelle due mezze punte, ma non può fare la prima punta. Il mister sta facendo bene, anche se non vedo ancora la Roma di Gasperini. Spero che possa migliorare, ma contano i risultati e, quindi, va bene anche così".

Sul rapporto con Spalletti: "Ci siamo riavvicinati tramite il Bambino Gesù quando siamo andati a trovare i bambini. Lì non ho potuto dire di no e, quindi, ho accantonato tutto quello era successo tra di noi, perché l'obiettivo della giornata era un altro. Non abbiamo mai parlato di quello che è accaduto, ma ci vorrei tornare sopra. Qualcosa è successo e a me è dispiaciuto per il rapporto che avevo con lui".