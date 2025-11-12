Totti: “Scudetti del Napoli? ADL ha fatto un grande lavoro e preso un vincente”

Francesco Totti ha rilasciato un'intervista a Betsson.sport, dove ha trattato vari argomenti, tra questi ovviamente quelli riguardanti i colori giallorossi.

Soulé? "Sta facendo grandi cose. Sono contento perché il giocatore lo merita. È forte di testa perché è cattivo sotto quel punto di vista. Adesso sta bene fisicamente e con Paulo (Dybala ndr) potrebbero fare grandi cose. Se facessero più partite insieme sarebbe meglio. È un po' come io con Antonio (Cassano ndr)".

Gli scudetti del Napoli, perché non a Roma? "Sono due piazze simili però De Laurentiis ha fatto un grande lavoro, ha preso un grande allenatore che ha voglia di vincere, vuole vincere e ha sempre vinto. Dei pezzi del puzzle che si sono uniti insieme".

Il prossimo scudetto della Roma? "Per il centenario". Subentra Marco Materazzi: "Quando torna lui! Quando tornerà a Trigoria Francesco".

Gasperini? "Un buon allenatore, speriamo possa continuare su questa strada".

Mourinho? "È stato il top, il numero uno perché in due anni a Roma ha portato la squadra in due finali: una vinta e l'altra persa male e ha portato un trofeo europeo dopo 30 anni".

Ronaldo il fenomeno? "Dopo Maradona era il giocatore più forte di tutti. L'unico dispiacere è che non ci ho potuto giocare insieme, quindi sarebbe stato un sogno".