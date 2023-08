Totti snobba il Napoli: "Per lo Scudetto dico Juve! Roma? Non è attrezzata"

TuttoNapoli.net

Francesco Totti dichiarò nel 2020 che avrebbe preso volentieri un caffè con Dan Friedkin per parlare di un eventuale ritorno in società. Ma il caffè è rimasto ancora sospeso. "No, ancora non lo abbiamo bevuto. Sono ancora chiusi i bar (ride, ndr)...", le parole dell'ex capitano giallorosso in un'intervista rilasciata a Radio Serie A, nel corso della quale si è poi soffermato sugli obiettivi giallorossi: "Devono cambiare i risultati, ma Mourinho e la squadra sanno già come comportarsi, come giocare. E gli acquisti daranno una mano in più".

Perché la Roma non è da Scudetto? "Perché non è attrezzata per vincerlo, è meglio essere realisti. Ci sono squadre più forti, per cui l'obiettivo deve essere il ritorno in Champions League perché la Roma la merita. Per me la favorita per lo Scudetto è la Juventus, ma tutto può succedere. Mourinho? Come allenatore e gestore è il numero uno, come paarla, averlo in un club è l'ideale. E' l'arma in più di questa Roma".