Totti: "Tifosi Napoli pazzeschi, hanno un debole per me. Diego è il calcio, mi disse..."

Intervistato da DAZN per Legends Road, l'ex capitano della Roma Francesco Totti ha parlato anche dei suoi Roma-Napoli e di Maradona: “I ricordi di Roma-Napoli? Il principale è legato alla partita prima di quella dove vincemmo lo scudetto nel 2001, Napoli-Roma alla penultima: se avessimo vinto, il Napoli sarebbe finito in B, era una cosa impensabile per una piazza come quella del Napoli, che per carisma e passione mi ricorda molto Roma, il destino ha voluto che lo vincessimo la giornata dopo nel nostro stadio.

La tifoseria del Napoli è pazzesca, hanno un debole per me. Lo hanno sempre avuto, eccetto quando sono stato loro avversario da capitano; da quando ho smesso mi hanno acclamato in tutto e per tutto. Ho avuto la fortuna di conoscere Maradona, di parlarci e mangiarci insieme. Una persona straordinaria: è il calcio per me. Una frase che mi disse? Mi ha sempre detto che per lui sono stato il giocatore italiano più forte di sempre, quella frase mi è rimasta dentro”.