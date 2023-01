Tra una settimana Juve-Napoli, Allegri: "Di Maria recuperato. Bremer? Rugani è pronto"

Come sta la squadra? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus

Come sta la squadra? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro l'Udinese - gara valida per la 17esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Abbiamo recuperato Di Maria, Paredes sta crescendo di condizione. Oggi valuterò Bremer, leggermente affaticato. Eventualmente c'è Rugani. Oggi dopo l'allenamento avrò definito la formazione contro una Udinese che è squadra fisica che sta facendo un grande campionato. E Pereyra è un giocatore straordinario. Alex Sandro dovrebbe rientrare, sta bene".